Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 млн москвичей

В Москве заработал прививочный пункт в Гостином дворе, а в ГУМе прививать больше не будут из-за большого потока посетителей

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло трех миллионов, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.

Мэр отметил, что вопрос вакцинации населения от COVID-19 остается важным. Он также сообщил, что в понедельник на площадке Гостиного двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до шести тысяч человек в сутки. При необходимости время работы и пропускная способность пункта будут увеличены.

При этом прививочный пункт в московском ГУМе закрывается из-за сочетания большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение санитарной безопасности.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.