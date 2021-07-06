Мурашко сообщил о заявках иностранных компаний на регистрацию вакцин в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины на территории РФ.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - сказал Мурашко журналистам во вторник в Баку.

Он также сообщил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России напряженная, ключевым фактором является формирование иммунитета. По его словам, в день в стране прививаются до 850 тысяч человек.

Глава Минздрава РФ и премьер-министр Азербайджана Али Саидов обсудили возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Азербайджанской стороной также была отмечена помощь России по поставкам в страну тест-систем и вакцин "Спутник V", добавил он.

Сейчас в России зарегистрированы только вакцины, разработанные внутри страны. Это "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова. Все они уже поступили в гражданский оборот.