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Электросамокаты от "Яндекса" появятся в Москве до конца июля

Число сервисов по аренде электросамокатов в городе выросло до восьми

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" запускает в Москве сервис аренды электрических самокатов, транспортные средства оборудуют фарами и устройствами для снижения скорости в так называемых "медленных зонах", сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Яндекс Go" запускает свой сервис аренды электросамокатов. До конца июля электросамокаты появятся внутри ТТК (Третьего транспортного кольца - ИФ) Москвы и в некоторых районах за его пределами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в дальнейшем компания намерена расширять зоны своего присутствия.

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Электрические самокаты "Яндекса" будут оснащены фарами, амортизаторами и звуковыми устройствами. Кроме того, эти транспортные средства будут автоматически снижать скорость в так называемых "медленных зонах" до 15 км/ч. Речь идет о 64 территориях в Москве, в перспективе их количество планируют увеличить до 83.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента, с "Яндексом" количество московских сервисов по аренде электросамокатов выросло до восьми.

В июне в Москве вступила в силу новая редакция правил работы сервисов краткосрочной аренды ("шеринга") электрических самокатов.

Согласно ей скорость передвижения на этих транспортных средствах ограничили, максимальная разрешенная скорость составила 25 км/ч.

В парках и рядом с ними, а также на наиболее проблемных участках дорогах организовали так называемые "медленные зоны". Здесь скорость взятых напрокат электросамокатов автоматически снижается до 15 км/ч.

В мае московский парк самокатов, доступных для аренды, достиг 10 тыс. единиц.

Москва Яндекс

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