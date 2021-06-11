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В Москве ограничат скорость взятых напрокат электросамокатов

В Москве ограничат скорость взятых напрокат электросамокатов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Новая редакция правил работы сервисов краткосрочной аренды ("шеринга") электрических самокатов вступит в силу в течение недели, согласно ей скорость передвижения на этих транспортных средствах ограничат, максимальная разрешенная скорость составит 25 км/ч, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы подготовили обновленные правила работы (...) сервисов "шеринга" электросамокатов. Операторы внедрят их в течение недели", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что максимальная разрешенная скорость для арендованных электросамокатов составит 25 км/ч.

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При этом в парках и рядом с ними, а также на наиболее проблемных участках дорог организуют так называемые медленные зоны. Здесь скорость взятых напрокат электросамокатов будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Сейчас в городе уже есть 45 таких зон. В департаменте допускают, что в их границах установят специальные информационные таблички.

Новая редакция правил также устанавливает отдельные требования к инфраструктуре операторов проката. Например, они должны будут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Минимум 30% из них необходимо располагать внутри Садового кольца, еще 30% - между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), оставшиеся 40% - за пределами ТТК.

На одной парковке разрешат размещать не более шести самокатов каждого оператора в радиусе десяти метров. При этом установкой парковок теперь смогут заняться и сами операторы.

В 2020 году с помощью взятых напрокат самокатов в городе совершили 2 млн поездок, за два месяца работы операторов в сезоне 2021 года их количество уже превысило 2 млн. На один самокат приходится шесть-семь поездок в день.

Москва

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