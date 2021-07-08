Движение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июля

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии московского метро "Спортивная" - "Тропарево" будет закрыт для движения поездов с 17 июля по 8 августа. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ (Большая кольцевая линия) мы вынуждены приостановить с 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарёво" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре зала на станции "Проспект Вернадского" построят пересадку на станцию БКЛ.

Кроме того, как уточняют в департаменте, на участке запустят компенсирующие автобусы, также пассажирам рекомендуется пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями. Частота движения автобусов до станций этих веток метро будет увеличена.