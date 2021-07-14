В Москве пустят бесплатные автобусы на время работ на красной ветке метро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бесплатные компенсационные автобусы запустят в Москве между закрытыми с 17 июля по 8 августа станциями Сокольнической линии метро "Спортивная" и "Тропарево", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 17 июля по 8 августа закроют станции от "Спортивной" до "Тропарево". По этому маршруту с 5:30 утра до 2:00 ночи будут ходить бесплатные автобусы", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что автобусы будут ходить с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

Ожидается, что будет курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалами менее минуты.

При этом в департаменте рекомендуют использовать альтернативные маршруты: через Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро, а также через станцию "Лужники" Московского центрального кольца.

Участок Сокольнической линии временно закроют из-за необходимости строительства Большой кольцевой линии метро.