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В Москве пустят бесплатные автобусы на время работ на красной ветке метро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бесплатные компенсационные автобусы запустят в Москве между закрытыми с 17 июля по 8 августа станциями Сокольнической линии метро "Спортивная" и "Тропарево", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МоскваДвижение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июляДвижение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июляЧитать подробнее

"С 17 июля по 8 августа закроют станции от "Спортивной" до "Тропарево". По этому маршруту с 5:30 утра до 2:00 ночи будут ходить бесплатные автобусы", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что автобусы будут ходить с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

Ожидается, что будет курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалами менее минуты.

При этом в департаменте рекомендуют использовать альтернативные маршруты: через Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро, а также через станцию "Лужники" Московского центрального кольца.

Участок Сокольнической линии временно закроют из-за необходимости строительства Большой кольцевой линии метро.

Москва метро

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