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Экономика Москвы вернулась к докризисному уровню по числу рабочих мест

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Около восьми миллионов рабочих мест насчитывается в Москве, что примерно соответствует уровню 2019 года. Об этом сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 млн, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 8 млн и 49 тысяч. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню", - сказал Ефимов. Его слова приводят на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра добавил, что число безработных в Москве составляет 41,4 тыс. человек. Количество вакансий в базе данных городской службы занятости насчитывает 378 тыс.

По данным портала HeadHunter, за январь-май этого года число вакансий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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