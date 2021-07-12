"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до понедельника

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объявленный Гидрометцентром России в среду предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до вечера понедельника.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 19:00.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Синоптики прогнозируют, что сильная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля. Температура воздуха в дневные часы может достигать 33-35 градусов.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 12 июля в Москве был установлен в 1903 году (34,5).

Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 29 июля.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.