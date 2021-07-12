Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 799 607+339 608

На 20 станциях метро Москвы и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пассажирам тех станций столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК), где температура поднялась до 28 градусов, раздают воду, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Жара не оставляет нас. Но мы к ней готовы - как только температура на станциях поднимается до 28 градусов, мы раздаем воду пассажирам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время воду раздают на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", "Бунинская аллея", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Скобелевская", "Измайловская", "Выхино" и "ВДНХ".

Воду также получают пассажиры станций МЦК "Нижегородская", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Окружная", "Панфиловская", "Андроновка" и "Стрешнево".

В ведомстве рекомендуют москвичам при выходе из дома соблюдать следующие правила: носить светлую одежду с головным убором, двигаться медленнее и пить воду без газа.

Понедельник, 12 июля, стал шестым днем, когда в Москве действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что температура превысит норму на семь и более градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Москва МЦК Московский метрополитен

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя сутки

Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');