На 20 станциях метро Москвы и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пассажирам тех станций столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК), где температура поднялась до 28 градусов, раздают воду, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Жара не оставляет нас. Но мы к ней готовы - как только температура на станциях поднимается до 28 градусов, мы раздаем воду пассажирам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время воду раздают на станциях метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", "Бунинская аллея", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Скобелевская", "Измайловская", "Выхино" и "ВДНХ".

Воду также получают пассажиры станций МЦК "Нижегородская", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Окружная", "Панфиловская", "Андроновка" и "Стрешнево".

В ведомстве рекомендуют москвичам при выходе из дома соблюдать следующие правила: носить светлую одежду с головным убором, двигаться медленнее и пить воду без газа.

Понедельник, 12 июля, стал шестым днем, когда в Москве действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Ожидается, что температура превысит норму на семь и более градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.