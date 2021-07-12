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Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на треть в июне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Посещаемость столичных торговых центров снизилась в июне этого года на 25-35% по сравнению с июнем 2019-го, а доходы арендодателей упали на 15-20% по сравнению с допандемийным периодом, сообщила пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

При этом за последние полтора года доковидные показатели по количеству посетителей были достигнуты только в мае 2021 года, отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. А в 2020 году доходы торговых центров Москвы снизились на 50% по сравнению с 2019-м.

При этом поток посетителей генерируют детские развлекательные зоны, фудкорты и заведения общественного питания и др. Значительная часть из них сейчас закрыта в связи с эпидемиологической обстановкой в столице.

"Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, реально ожидать прекращения деятельности большой части предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения в ТЦ", - заявил Войцеховский.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня посещать заведения общепита в столице будет можно только при наличии антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста. Рестораны и кафе будут обязаны создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля.

РСТЦ Москва Олег Войцеховский

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