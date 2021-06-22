В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие

Также для входа подойдет отрицательный ПЦР-тест

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только горожане, привитые от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться QR-кодом, получить который можно будет из электронной медицинской карты Москвы, на портале mos.ru или в ЕМИАС.ИНФО, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Мэр подчеркнул, что рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля. Те заведения, которые не будут выполнять требования, смогут работать только навынос или с доставкой.

"Граждане вправе использовать QR-код, которым подтверждается либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ", - говорится в указе, обнародованном во вторник.

Собянин признал, что у людей могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. "Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru", - отметил он.

Из указа мэра также следует, что с 22 июня продлеваются ранее введенные ограничения на работу общепита и клубов с 23:00 до 6:00, а также на посещение игровых комнат и зоопарков и пользование парковой инфраструктурой, за исключением лавочек.

Мэр столицы заявил, что эпидемиологическая ситуация остается очень сложной. По его данным, в больницах на лечении находятся более 14 тысяч пациентов с коронавирусом.