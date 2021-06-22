Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие

Также для входа подойдет отрицательный ПЦР-тест

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только горожане, привитые от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться QR-кодом, получить который можно будет из электронной медицинской карты Москвы, на портале mos.ru или в ЕМИАС.ИНФО, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Мэр подчеркнул, что рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля. Те заведения, которые не будут выполнять требования, смогут работать только навынос или с доставкой.

"Граждане вправе использовать QR-код, которым подтверждается либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ", - говорится в указе, обнародованном во вторник.

Собянин признал, что у людей могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. "Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru", - отметил он.

Из указа мэра также следует, что с 22 июня продлеваются ранее введенные ограничения на работу общепита и клубов с 23:00 до 6:00, а также на посещение игровых комнат и зоопарков и пользование парковой инфраструктурой, за исключением лавочек.

Мэр столицы заявил, что эпидемиологическая ситуация остается очень сложной. По его данным, в больницах на лечении находятся более 14 тысяч пациентов с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Июнь.

15
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир
Москва

Новости

"Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев поступит в Москву в течение недели

Пандемия коронавируса

Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

Пандемия коронавируса

Работу пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлили до 22:00

Депздрав предложил привить от коронавируса 90% москвичей старше 60 лет

Пандемия коронавируса

В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве

В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве

Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

Температурный рекорд 1917 года побит в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

Риелторы спрогнозировали снижение цен на многокомнатные квартиры в Москве

В Москве зафиксировано максимальное суточное число смертей от COVID-19

Участника Pussy Riot задержали в Москве за распитие алкоголя на улице

Участника Pussy Riot задержали в Москве за распитие алкоголя на улице
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');