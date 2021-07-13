Источник сообщил о массовой драке между мигрантами на юго-востоке Москвы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рабочие, предположительно, из Центральной Азии устроили массовую драку на юго-востоке Москвы, есть задержанные, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предположительно, трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни устроили драку в Кузьминках. Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняло участие порядка сотни человек", - сказал источник.

Драку удалось остановить полицейским.