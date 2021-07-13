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Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве

Более 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проверяют более 100 человек на причастность к массовой драке, которая произошла между мигрантами у станции московского метро "Кузьминки" минувшей ночью, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В отделы полиции были доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке", - сказал собеседник агентства.

По факту драки начата процессуальная проверка.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее осведомленный источник сообщал агентству о задержании порядка 20 человек, участвовавших в массовой драке. В результате конфликта есть пострадавшие, рассказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтверждали, что поступило сообщение о конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки".

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли нарушения общественного порядка, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе. "В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан", - заявили там.

В пресс-службе не уточнили число задержанных, а также число участников драки.

Москва МВД

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