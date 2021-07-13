Сбой произошел на МЦД-2 на Курском направлении РЖД

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нарушен график движения поездов на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) и Курском направлении РЖД днем во вторник. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 и Курском направлении поезда в сторону области по техническим причинам следуют по другому пути без остановок от Москворечья до Подольска", - говорится в сообщении.

Таким образом, не будет остановок на станциях Царицино, Котляково, Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Силикатная.

По информации департамента, в сторону Москвы часть поездов следует с задержкой.

Ранее сообщалось, что 9 июля движение поездов на центральном участке МЦД-2 приостанавливалось в обе стороны из-за неисправности состава.