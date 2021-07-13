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Движение поездов на МЦД-2 восстановлено с сильным изменением расписания

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады РЖД завершили работы на станциях Подольск и Красный строитель после повреждения контактной сети, сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта во вторник.

"Движение на D2 и Курском направлении восстановлено и осуществляется в обе стороны со всеми остановками. Для ввода в график к вечернему часу пик были внесены масштабные корректировки в расписание на всем диаметре. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за неполадок инфраструктуры задерживались поезда на всем Курско-Рижском диаметре (МЦД-2).

МЦД-2 Москва

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