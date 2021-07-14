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СК закрыл дело муниципального депутата Янкаускаса о нарушении санэпидправил

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет закрыл уголовное дело муниципального депутата по московскому району Зюзино Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санэпидправил на акции 23 января.

"Следствие прекратило уголовное дело Янкаускаса и признало его право на реабилитацию. Вопрос о подаче иска о взыскании моральной компенсации в порядке реабилитации мы будем еще обсуждать", - сказал "Интерфаксу" адвокат Янкаускаса Илья Уткин.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходит ряд фигурантов. Среди них брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин и другие.

Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом. В отношении некоторых материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

СКР Константин Янкаускас Алексей Навальный

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