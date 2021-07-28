Для Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил назначить два года ограничения свободы юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

"Прокурор по "санитарному делу" Любови попросила вынести обвинительный приговор с наказанием в виде ограничения свободы на срок два года. Ограничения: сидеть дома с 22 до 6 часов, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать из Москвы, отмечаться четыре раза в месяц", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

7 апреля Мосгорсуд смягчил Соболь меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Согласно решению суда, ей запрещено покидать место проживания с 20 часов до 6 утра.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация также признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны иноагентами), так называемые штабы Навального.