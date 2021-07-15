Москвич приговорен к ограничению свободы за заселение в хостел с COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд приговорил 41-летнего москвича к десяти месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей в хостеле (ч.1 ст. 236 УК), сообщила прокуратура Москвы.

Суд установил, что мужчина прошлой весной заразился коронавирусом и был госпитализирован. 10 апреля его выписали долечиваться амбулаторно.

При выписке он оставил в больнице неправильный адрес и дал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. Однако из больницы он заселился в хостел на Рязанском проспекте, зная, что может заразить других, отметили в прокуратуре.

В хостеле, где на тот момент было еще 20 постояльцев, он скрыл, что болел COVID-19.

Проверку случившегося провела Кузьминская межрайонная прокуратура, по ее материалам возбудили уголовное дело. Узнав о деле, мужчина скрылся от следствия. Его задержали только в мае 2020 года.

В суде он полностью признал вину.