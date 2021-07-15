МЧС сообщило о задержках рейсов в Шереметьево из-за подтопления ВПП

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Задержки рейсов на прилет и вылет наблюдаются в аэропорту "Шереметьево" из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории аэропорта "Шереметьево" в результате выпадения обильных осадков частично подтопило взлетно-посадочную полосу. В результате чего существует задержка рейсов на прилет и вылет", - заявили в ведомстве.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", на данный момент в аэропорту "Шереметьево" задержано 34 рейса, еще два отменены. 18 рейсов задержаны также в аэропорту "Домодедово" и 6 - во "Внуково".

В середине дня в четверг в столичном регионе начались грозы и ливни. Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, в "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы.

Ранее директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила, что Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатному режиму работы после того, как взлетно-посадочные полосы затопило дождем, последствия ливня устраняются.