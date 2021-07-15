Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

МЧС сообщило о задержках рейсов в Шереметьево из-за подтопления ВПП

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Задержки рейсов на прилет и вылет наблюдаются в аэропорту "Шереметьево" из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории аэропорта "Шереметьево" в результате выпадения обильных осадков частично подтопило взлетно-посадочную полосу. В результате чего существует задержка рейсов на прилет и вылет", - заявили в ведомстве.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", на данный момент в аэропорту "Шереметьево" задержано 34 рейса, еще два отменены. 18 рейсов задержаны также в аэропорту "Домодедово" и 6 - во "Внуково".

В середине дня в четверг в столичном регионе начались грозы и ливни. Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, в "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы.

Ранее директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила, что Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатному режиму работы после того, как взлетно-посадочные полосы затопило дождем, последствия ливня устраняются.

МЧС Шереметьево

Новости по теме

Новости

До 45 возросло число арестованных участников драки мигрантов в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Дожди понизили температуру в Москве на 5-8 градусов

Дело Baring Vostok

Гособвинение запросило шесть лет условно для Майкла Калви

Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке столичного метро

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%

В Москве начнут проверять сотрудников сферы услуг на прохождение вакцинации

В Москве начнут проверять сотрудников сферы услуг на прохождение вакцинации

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');