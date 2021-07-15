Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сверхинтенсивные ливневые дожди прошли в столице с 14:00 до 15:30, сообщается в телеграмм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, на улице Арбат и участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды.

"Вся вода в течение 20 минут ушла в ливневую сеть", - подчеркивается в сообщении.

Из-за сильных ливней в Москве на улицу выведено 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что в результате грозы в Москве никто не пострадал.

"Ущерба системам жизнеобеспечения города не нанесено. Общественный транспорт и метрополитен работают в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.