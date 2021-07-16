Mazda сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы женщина на Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 2 по улице Авиаторов, сообщили в столичной прокуратуре.

Пострадавшим четыре года, пять лет и девять месяцев. Им оказывают медицинскую помощь.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что всех троих увезли в больницу. По предварительным данным, состояние детей тяжелое. Там добавили, что у хозяйки Mazda восемь нарушений.

На место прибыл первый зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.