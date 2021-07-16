Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

Mazda сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы женщина на Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 2 по улице Авиаторов, сообщили в столичной прокуратуре.

Пострадавшим четыре года, пять лет и девять месяцев. Им оказывают медицинскую помощь.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что всех троих увезли в больницу. По предварительным данным, состояние детей тяжелое. Там добавили, что у хозяйки Mazda восемь нарушений.

На место прибыл первый зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Mazda Москва Дептранс Прокуратура Москвы

Новости

Рестораны и фудкорты Москвы с 19 июля смогут работать по ночам

Пандемия коронавируса

Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве с понедельника

Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве с понедельника

На Москву вновь надвигается гроза

На Москву вновь надвигается гроза

Жара сохранится в Москве на выходные

Жара сохранится в Москве на выходные

В Москве число выздоровевших от COVID за сутки приблизилось к максимуму за всю пандемию

До 45 возросло число арестованных участников драки мигрантов в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Дожди понизили температуру в Москве на 5-8 градусов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');