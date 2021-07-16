После наезда Mazda на трех детей в Москве возбудили уголовное дело

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Трое детей, пострадавшие от наезда автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе столицы, госпитализированы, полицией возбуждено дело по статье о нарушении ПДД.

"Один из мальчиков доставлен в больницу на вертолете Центра экстренной медицинской помощи. Им всем оказывается необходимая помощь", - сообщает столичная полиция в пятницу.

По данному факту следственной частью СУ УВД по ЗАО столичного главка МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Столичные следователи планировали добиться передачи дела из органов полиции к следствию и обратились с ходатайством в прокуратуру.

Представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что уголовное дело возбуждено МВД "обоснованно, с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности".

ДТП произошло в пятницу на улице Авиаторов в районе д. 2. Автомобиль Mazda под управлением женщины сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.