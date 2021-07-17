На Москву надвигается гроза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гроза, ливень и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС Москвы.

Спасатели предупреждают о необходимости, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.