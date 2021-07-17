"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до вечера субботы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По информации Гидрометцентра России, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве 7 июля, продлен до вечера субботы.

"Очень высокая температура. Сильная жара, 30-32 градуса", - говорится в предупреждении, которое действует с 10:00 до 18:00. Ранее синоптики устанавливали "оранжевый" уровень погодной опасности до 1:00 субботы.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в Москве уже 11 дней подряд.

По данным метеобюро столицы, температурный рекорд 17 июля принадлежит 2010 году (35,0). Синоптики уверены, что этот максимум обновлен не будет.

По прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье в Москве ожидается до 31-33 градусов. С понедельника характер погоды поменяется: пройдут дожди с грозами, жара начнет отступать.

Ожидается, что в среду и четверг дневные температуры в столичном регионе не превысят 20-25 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что такой температурный фон после аномальной жары будет восприниматься как "аномальный холод".

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что город в ближайшие дни ждут грозы, локальные ливни, град и ветер до 20 м/с.

По его информации, в понедельник в отдельных районах Москвы может выпасть до половины месячной нормы осадков июля.

Месячная норма осадков июля в столице - 94 мм.

Первая волна жары в Москве продлилась с 20 по 28 июня, "оранжевый" уровень сохранялся 9 дней.

Летом 2021 года в столице побито уже пять температурных максимумов дня: 13 июля, а также 21, 22, 23 и 27 июня. Кроме того, 14 июля был повторен показатель жары 1951 года.