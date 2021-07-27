В Москве задержан производитель поддельных COVID-сертификатов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники московской полиции задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в производстве и сбыте фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники предлагали купить поддельные сертификаты на сайте. Заказ доставлялся клиенту с помощью курьера.

Полицейские вышли на след производителя фальшивок и задержали его.

При обыске было обнаружено и изъято более 300 бланков сертификатов и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов. Мужчина признался, что продавал поддельные сертификаты за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.