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Курганского врача заподозрили в выдаче фиктивной справки о прививке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Курганской области полиция возбудила уголовное дело о мелокм взяточничестве в отношении врача, которого подозревают в выдаче фиктивного сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, в мае мужчина обратился в одну из районных больниц с просьбой дать ему такой документ. За деньги врач внес заведомо ложные сведения в документы о том, что этому человеку будто бы сделали прививку, считают в полиции. На основе подделанных документов был оформлен сертификат о вакцинации.

Нарушение выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД "Шумихинский" в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Хроника коронавируса. Июль.

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Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва
Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Курганская область МВД коронавирус

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