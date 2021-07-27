Курганского врача заподозрили в выдаче фиктивной справки о прививке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Курганской области полиция возбудила уголовное дело о мелокм взяточничестве в отношении врача, которого подозревают в выдаче фиктивного сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, в мае мужчина обратился в одну из районных больниц с просьбой дать ему такой документ. За деньги врач внес заведомо ложные сведения в документы о том, что этому человеку будто бы сделали прививку, считают в полиции. На основе подделанных документов был оформлен сертификат о вакцинации.

Нарушение выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД "Шумихинский" в результате оперативно-розыскных мероприятий.