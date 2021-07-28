До конца года в Москве построят две трети Большой кольцевой линии метро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 65% станций Большой кольцевой линии московского метро будет достроено до конца года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин в среду ознакомился с ходом строительства станции метро "Новаторская" БКЛ.

"Самый крупный проект метростроения продвигается, было построено 11 станций, в этом году мы запустим еще девять. На следующий год и частично на 2023 останется еще 11 станций. Таким образом, до конца года две трети Большого кольца Москвы будет построено", - сказал Собянин.

Председатель правления ООО "ИБТ" Владимир Петрук сообщил, что строительно-монтажные работы на станции "Новаторская" вступили в завершающую стадию, специалисты скоро приступят к пусконаладочным работам и будут готовить станцию к сдаче.

Согласно справке пресс-службы мэрии, в Обручевском районе, где расположена станция, до конца года планируется завершить работы по благоустройству территории площадью свыше 200 гектаров.

ИНФОГРАФИКА: 31 СТАНЦИЯ БКЛ МЕТРО



Большая кольцевая линия замкнется уже в 2022 году. На ней расположится 31 станция, а длина составит 70 км. Новая линия подземки соединит все радиальные ветки метро на расстоянии до 10 км от существующего кольца 👉 https://t.co/XsGy4ri598#метро pic.twitter.com/tHBrlhq7Wk — Стройкомплекс Москвы (@stroimosru) July 26, 2021

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца. Всего на БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция.