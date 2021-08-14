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Благоустройство острова Балчуг завершится ко Дню города

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство острова Балчуг, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Работы по обновлению четырех набережных - Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения, и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство", - рассказал он.

Бирюков подчеркнул, что в ходе благоустройства набережным вернули исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение.

Как уточнил заммэра, на время работ набережные и прилегающие улицы не закрывают для водителей и пешеходов, но планируется ограничение движения на них во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия.

По его словам, для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.

Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.

Бирюков добавил, что зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.

С 2011 года в Москве отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км. В исторической части столицы создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади.

Москва Балчуг

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