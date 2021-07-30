На юго-востоке Москвы горит склад

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы, по предварительным данным, горит складское помещение, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

"30 июля 2021 года в 00 часов 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Перерва, дом 11, строение 27, где по предварительной информации происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара около 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.