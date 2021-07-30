Площадь пожара на юго-востоке Москвы увеличилась с 300 до 2 тыс. кв. м

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в складском помещении, которое ранее в пятницу загорелось на юго-востоке Москвы, увеличилась с 300 кв. метров до 2 000 кв. метров.

"30 июля 2021 года в 00 часов 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Перерва, дом 11, строение 27, где происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара 2000 кв. метров", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы горит складское помещение, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.