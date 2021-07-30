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Москвичи на тестовом онлайн-голосовании высказались за обязательную вакцинацию депутатов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Более 70 тыс. москвичей проголосовали за обязательную вакцинацию от коронавируса депутатов, сообщил зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Большинство голосов в первом вопросе об обязательной вакцинации от коронавируса - у варианта "депутаты", - сказал Венедиктов на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По его словам, также на первый вопрос - работники каких профессий, контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 - более 62 тыс. граждан проголосовали за вариант "Все граждане, вне зависимости от их статуса". Свыше 60 тыс. москвичей выбрали вариант "медицинские работники и персонал медицинских организаций".

Во втором вопросе граждане отдали предпочтение варианту "развитие общественного транспорта". За него проголосовали более 100 тыс. человек. Варианту "развитие личного транспорта" свои голоса отдали более 40 тыс. граждан.

Венедиктов также заявил, что намерен обратиться в ЦИК РФ с просьбой сократить время подсчета голосов по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на столичной платформе.

"Мы пока сегодня будем выяснять, где у нас основные "затыки". Уже очевидно, что очень много времени занимает "семь ключей". Буду просить поддержать предложение сократить их количество до пяти", - отметил он.

Как сообщалось, около 150 тыс. граждан приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на платформе Москвы. Тестирование завершилось в 20:00 в пятницу.

В минувший четверг в Москве началось тестирование онлайн-голосования на городской платформе. Оно проводилось перед выборами в сентябре для того, чтобы выявить возможные ошибки в работе системы и устранить их. В рамках общегородского тестирования предусматривалось два вопроса.

В рамках тестирования применялась система "отложенного голосования" - избиратель мог многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать. Как сообщил Венедиктов, около 10% участвовавших в тестировании московской платформы воспользовались функцией "отложенного голосования". "На мой взгляд, это хорошая цифра", - отметил руководитель штаба.

Порядка 3,9 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru, могли принять участие в тестировании.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Избирательная кампания по довыборам в столичный парламент стартовала 23 июня.

Москва Алексей Венедиктов

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