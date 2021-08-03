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В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве за первые сутки после открытия записи на онлайн-голосование на сентябрьских выборах заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 150 тысяч человек, сообщил днем 3 августа зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Запись открыли 2 августа.

Провести онлайн-голосование в сентябре разрешили Москве, Севастополю, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областям. Также предполагается, что поучаствовать онлайн в выборах в Госдуму смогут жители самопровозглашенных республик Донбасса, получившие российское гражданство.

Москва будет использовать собственную систему электронного голосования, ее в последний раз тестировали в конце июля. В остальных регионах голосование пройдет на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Перед тестированием предполагалось, что в Москве принять участие в пробном голосовании смогут около 3,5 млн избирателей. Это совершеннолетние москвичи, имеющие полную учетную запись на сайте мэрии.

Зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование избиратели за три дня до первого дня выборов смогут, если передумали, отменить регистрацию, переписаться как голосующие традиционно и проголосовать на участке.

Москва Алексей Венедиктов Госдума

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