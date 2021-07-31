В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом"

На голубой ветке внедряется система распознавания лиц Face Pay

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры Филёвской линии Московского метрополитена смогут принять участие в тестировании технологии оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay - с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на станции. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская", - привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В тестировании сервиса на первом этапе будут задействованы 1 тыс. пассажиров. Участие носит заявительный характер.

Как ожидается, до конца года Face Pay заработает на всех линиях столичной подземки.