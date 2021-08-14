Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Более 65 тыс. работников метро воспользовались Face Pay для прохода на станции

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С начала тестирования технологии оплаты проезда Face Pay ей уже пользуются больше 65 тысяч сотрудников московского метро, сообщил "Интерфаксу" в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, они совершили около 1,5 млн проходов.

"20 тыс. работников подрядных организаций также проходят на станции с помощью распознавания лиц - система зарекомендовала себя как надежная и удобная. Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте", - рассказал заммэра.

Он отметил, что благодаря расположению серверов в вестибюлях станций и их синхронизации с центральным сервером получилось добиться высокой скорости срабатывания системы.

Ликсутов также напомнил, что с понедельника участники тестовой группы смогут проходить по Face Pay на Арбатско-Покровской линии, позднее эксперимент будет расширен на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Для оплаты проезда через систему распознавания лиц необходима привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и "тройку".

Как сообщалось, тестирование проекта Face Pay с пассажирами стартовало в московском метро в конце июля. Ожидается, что до конца года оплата проезда "лицом" заработает на всех линиях столичной подземки.

Москва Face Pay

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась после роста накануне

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Пожар произошел в строительном городке в Красногорске из-за повреждения газопровода

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');