Более 65 тыс. работников метро воспользовались Face Pay для прохода на станции

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С начала тестирования технологии оплаты проезда Face Pay ей уже пользуются больше 65 тысяч сотрудников московского метро, сообщил "Интерфаксу" в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, они совершили около 1,5 млн проходов.

"20 тыс. работников подрядных организаций также проходят на станции с помощью распознавания лиц - система зарекомендовала себя как надежная и удобная. Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте", - рассказал заммэра.

Он отметил, что благодаря расположению серверов в вестибюлях станций и их синхронизации с центральным сервером получилось добиться высокой скорости срабатывания системы.

Ликсутов также напомнил, что с понедельника участники тестовой группы смогут проходить по Face Pay на Арбатско-Покровской линии, позднее эксперимент будет расширен на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Для оплаты проезда через систему распознавания лиц необходима привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и "тройку".

Как сообщалось, тестирование проекта Face Pay с пассажирами стартовало в московском метро в конце июля. Ожидается, что до конца года оплата проезда "лицом" заработает на всех линиях столичной подземки.