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Станция метро "Проспект Вернадского" будет закрыта до 23 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По просьбе департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа", - говорится в телеграм-канале департамента.

Станция метро будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать без остановки. Для пассажиров также продолжат работать бесплатные автобусы.

9 августа отрывается движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии, станции будут работать в штатном режиме.

Москва метрополитен

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