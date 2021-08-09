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Движение между станциями метро "Университет" и "Юго-Западная" возобновится 9 августа

Станция "Проспект Вернадского" будет закрыта до 23 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - С понедельника на Сокольнической линии московского метрополитена заработает участок между станциями "Университет" и "Юго-Западная", ранее закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что станция "Проспект Вернадского" останется закрыта до 23 августа. Поезда будут проезжать ее без остановки, вход и выход на станции для пассажиров будет закрыт. Компенсационные автобусы продолжат работу.

На станции строители возведут опорные конструкции будущей пересадки, лестницы и стены.

В ведомстве добавили, что ограничения для автомобилистов вдоль ранее закрытого участка продлятся также до 23 августа.

17 июля движение между станциями "Спортивная" и "Тропарево" приостановили из-за строительства БКЛ, планировалось, что участок будет недоступен до 8 августа.

26 июля досрочно начали работу станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет".

Проект БКЛ предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Замкнуть БКЛ планируют к 2023 году.

Московский метрополитен БКЛ

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