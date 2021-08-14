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Пожар произошёл в доходном доме купца Афремова XX века постройки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Возгорание деревянных перекрытий и перегородок произошло в здании доходного дома купца Ф.И.Афремова в центре Москвы, построенного в начале XX века.

"В 22:01 поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Садовая-Спасская улица, д. 19/1 (ЦАО). По прибытию подразделений - 7-8-ми этажное жилое здание. После проверки тепловизорами было обнаружено возгорание в деревянных перекрытиях и перегородках между 4, 5, 6, 7 этажами", - сказали журналистам в пресс-службе столичного управления МЧС.

Там отметили, что для безопасности была проведена эвакуация 27 жителей подъезда.

Кроме того, по данным МЧС, на место были направлены несколько автобусов служб города для временного размещения людей.

"В 22:38 пожар локализован на площади 100 м2. В 22.56 пожар ликвидирован", - заявили в министерстве.

Сведений о пострадавших не поступало, заключили в управлении.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится жилой многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия - доходным домом купца Ф.И.Афремова (архитектор О.О.Шишковский), который был построен в 1906 году.

Москва

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