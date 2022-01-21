Деревянный купеческий дом в Тюмени выставлен на торги за 17 млн рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В центре Тюмени на аукцион выставлен деревянный четырехэтажный купеческий дом 1905 года постройки - "Дом Селеверстова-Брандта" - с начальной ценой в 16,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Заявки принимаются до 10 февраля.

Лот описан как нежилое здание площадью 745,3 кв.м, с земельным участком 719 кв.м в историческом центре Тюмени по адресу Комсомольская улица, 6. Его можно использовать под коммерческие цели, в том числе разместить в нем ресторан, гостиницу или медицинский центр.

Это приватизация, провести торги поручил областной Департамент имущественных отношений.

Дом Селеверстова-Брандта - самый большой в старой застройке, оставшейся от купеческого квартала. Это объект культурного наследия регионального значения. В 90-х годах его отреставрировали. Сейчас все коммуникации в здании отключены.

"Это большая редкость, что здание хорошо сохранилось до наших дней. Так как здание является памятником, на инвестора лягут обязательства по его сохранению и восстановлению. Однако историчность объекта может стать его главным преимуществом Уникальная локация объекта предоставляет инвестору самый широкий перечень вариантов реконцепции здания и приспособления его под современное использование. При грамотном подходе и бережной реконструкции здание может стать достопримечательностью исторической части Тюмени", - заявил директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.