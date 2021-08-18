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Речные маршруты в Москве полностью запустят в следующую навигацию

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Запуск речных маршрутов в Москве будут проводить поэтапно вместе с производством судов для них. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Суда будут приходить с верфи поэтапно, и с началом навигации мы постепенно будем выводить их на маршруты. Полностью движение запустим в течение следующей речной навигации и, возможно, захватим кусочек 2023 года", - сказал Ликсутов в среду.

Он добавил, что столичные власти были бы и рады "запустить все сразу", но темпы производства судов не позволят этого сделать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, согласно которому в городе спустя 15 лет отсутствия вновь появятся речные трамвайчики. Ожидается, что по маршрутам будет ходить 20 судов. Ликсутов уточнял, что речной транспорт позволит пассажирам добираться до пункта назначения до пяти раз быстрее.

Москва

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