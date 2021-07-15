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В Москве запустят электрические речные трамвайчики

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве в 2022-2033 годах запустят два маршрута для регулярного движения электрических трамвайчиков, по ним будут ходить двадцать судов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, осматривая макет будущего электротрамвайчика у причала "Зарядье".

Регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого на Москве-реке остались только туристические суда, напомнил он.

"Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского", - сказал он.

По его словам, в мэрии долго готовили и в результате разработали этот нишевый проект, в котором будут задействованы новые технологические решения. Пассажирские трамвайчики должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому в них добавят конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Помимо этого, по словам Собянина, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы.

"Такой проект создан, мы его запускаем - в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей", - сказал Собянин.

Первыми регулярными маршрутами станут направлении от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников, говорится в материалах мэрии. Маршруты будут гибкими - их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов.

Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых - для маломобильных граждан. В пассажирском салоне будут установлены информационные экраны и USB-зарядки, обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов.

Оплатить проезд можно будет картой "Тройка", единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы - электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы.

Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тысяч пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы.

Конкурс по закупке 20 трамвайчиков пройдет в сентябре, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обязательным условием выбора поставщика станет заключение сервисного контракта, который обяжет производителя ремонтировать и обслуживать суда в течение 15 лет.

По словам Ликсутова, выходить на маршруты суда начнут с июня 2022 года. Для этого часть причалов реконструируют и оборудуют зарядными станциями.

Москва Сергей Собянин Максим Ликсутов

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