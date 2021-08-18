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Доступ на смотровую площадку павильона "Рабочий и колхозница" откроют для всех

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Жители и гости Москвы смогут посетить смотровую площадку на крыше павильона "Рабочий и колхозница" с четверга, 19 августа, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

В пресс-службе отметили, что с этого дня по четвергам и пятницам с 18:00 до 20:00 можно будет подняться на высоту 35 метров и увидеть панорамы ВДНХ.

Там добавили, что доступ на площадку будет открыт до конца августа. В дальнейшем - исходя из популярности объекта - примут решение о целесообразности продолжения проекта.

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ранее попасть на крышу павильона, над которой возвышается скульптура "Рабочий и колхозница", можно было только в рамках мероприятий летней образовательной программы "Знание. ВДНХ" и музыкальных концертов проекта "Музыка на крыше".

Москва ВДНХ

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