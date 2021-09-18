На ВДНХ открыли еще один павильон после реконструкции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Интерактивная галерея открылась после реконструкции в павильоне "Лесная промышленность" на ВДНХ в субботу, 18 сентября, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

"Еще один павильон на ВДНХ получил новую жизнь. Павильон "Лесная промышленность", (...)долгое время стоял закрытым. (...) Сейчас здесь открылась интерактивная "Галерея "Лес", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на выставке создано 18 инсталляций. В павильоне гости смогут узнать, как общаются деревья, поиграть в театр теней, принять участие в викторине.

Павильон "Лесная промышленность" построен в 1954 году. Его экспозиция первоначально рассказывала о значении, способах использования и методах восстановления лесов в СССР.

Сохранились элементы первоначального внутреннего убранства павильона: резные двери и лепные потолки.

В 1990-е годы в павильоне располагался магазин семян и бытовой техники. Летом 2020 года началась реконструкция здания.