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После драки у метро "Кузьминки" из России депортировали 46 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Из России депортировали 46 иностранных граждан, принявших участие в массовом конфликте возле станции метро "Кузьминки" в июле, сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин журналистам в четверг.

По его словам, в отношении восьмерых из 87 задержанных возбуждены уголовные дела по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Как сообщалось, в ночь на 13 июля массовая драка между мигрантами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана произошла в районе метро "Кузьминки". В результате конфликта были пострадавшие.

Как выяснилось в суде, массовая драка произошла "на почве национального конфликта". Участники были признаны виновными в участии в несанкционированном собрании, создавшем помехи для транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП РФ).

Москва Кузьминки

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