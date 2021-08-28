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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ряд серьезных правонарушений с участием мигрантов зафиксировали в Москве в последние месяцы, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну", - написал он в своем блоге.

Собянин добавил, что "Москва - город гостеприимный", но в гостях нужно вести себя "подобающим образом".

При этом большинство мигрантов в столице ведет себя законопослушно: регистрируются, получают и оплачивают патенты, трудятся на порой тяжелых работах, отметил мэр.

Как сообщалось, одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.

Москва Сергей Собянин

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