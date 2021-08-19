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Москва оказалась в рейтинге Cost of Living на одном уровне с Будапештом и Варшавой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Москва заняла 151-е место в мировом и 63-е место в европейском августовском рейтинге городов по стоимости проживания Cost of Living, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

"Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград", - отмечают в департаменте.

С начала года столица поднялась на два пункта в мировом рейтинге и на три пункта - в европейском списке.

Мировой рейтинг Cost of Living включает 204 города, европейский - 68. Он формируется за счет исследования анкет местных жителей, которые указывают стоимость наиболее распространенных товаров и услуг. Чем выше место в этом рейтинге, тем дороже жизнь в том или ином городе.

В августовском мировом рейтинге три первых места заняли Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). Европейский перечень самых дорогих для жизни городов возглавили Женева, Цюрих и Лондон.

Самая низкая стоимость проживания - в индийских городах Пуна и Хайдарабад, перуанском Арекипе, а также в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге. Рейтинг Cost of Living составляет портал Expatistan.

Москва Будапешт Варшава

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