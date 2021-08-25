Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд
Фото: vk.com/mossobyanin

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По Московскому центральному кольцу (МЦК) пустили двухэтажный поезд, он будет курсировать до 8 сентября, написал во "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин.

После этого, по его словам, среди пассажиров проведут опрос, нужен ли такой поезд или нет. Если поезд им понравится, мэрия выберет составы и производителя, добавил он.

"Трудно представить, что всего 5 лет назад МЦК еще не было", - отметил Собянин.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, это единственный в России двухэтажный поезд "Штадлер" из шести вагонов. По сравнению с "Ласточкой" в нем на 70% больше сидячих мест.

МЦК Москва Сергей Собянин Дептранс Ласточка Штадлер

Новости

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

Мосгорсуд эвакуируют из-за сообщения о взрывном устройстве

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');