На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

Фото: vk.com/mossobyanin

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По Московскому центральному кольцу (МЦК) пустили двухэтажный поезд, он будет курсировать до 8 сентября, написал во "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин.

После этого, по его словам, среди пассажиров проведут опрос, нужен ли такой поезд или нет. Если поезд им понравится, мэрия выберет составы и производителя, добавил он.

"Трудно представить, что всего 5 лет назад МЦК еще не было", - отметил Собянин.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, это единственный в России двухэтажный поезд "Штадлер" из шести вагонов. По сравнению с "Ласточкой" в нем на 70% больше сидячих мест.