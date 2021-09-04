МЦК и Киевское железнодорожное направление свяжут в 2022 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Для удобства пассажиров Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское железнодорожное направление будут связаны соединительной линией в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2022 году свяжем МЦК с Киевским направлением ж/д. Сейчас это единственное радиальное направление без пересадок на кольцо", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Мэр отметил, что для запуска диаметра D4 будет сделана соединительная линия между Киевским и Белорусским направлениями, на ней будут созданы три новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки).

По словам Собянина, со станции Кутузовской D4 будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, с Тестовской - на станции "Деловой центр" и "Шелепиха" МЦК и БКЛ, а также Тестовская D1, "Выставочная" и "Международная" "голубой ветки", а с Поклонной - на "Парк Победы" Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий.

Как подчеркнул мэр, с открытием этих ТПУ у жителей запада Москвы появится новое наземное метро в шаговой доступности, что сделает привлекательнее для жизни и бизнеса сразу несколько районов. А жители Новой Москвы и области смогут строить новые маршруты, не доезжая до центра города, отметил он.