ГАИ насчитала в Москве с начала года 232 аварии с участием каршеринга

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве с начала года случились 232 аварии с участием автомобилей "каршеринга", в них погибли 14 человек и 279 получили травмы, сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

"В числе пострадавших 23 ребенка, погибших детей нет", - говорится в сообщении.

За этот же период в городе произошло 202 пьяных ДТП, в которых погибли и пострадали люди. При этом каждое восьмое ДТП с пострадавшими произошло при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем, а в каждой пятой аварии с участием нетрезвого водителя арендованной машины погибали люди.

В 63% случаях причинами аварий с пострадавшими становились нарушения правил дорожного движения. Каждое четвертое ДТП случилось из-за несоблюдения скоростных ограничений, каждое пятое - из-за несоблюдения очередности проезда; каждое шестое ДТП - из-за несоблюдения дистанции, подсчитали в инспекции.