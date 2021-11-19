С 2022 года через приложение "Московский транспорт" можно будет арендовать машину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - С первого квартала 2022 года в Москве можно будет забронировать машину любого оператора каршеринга с помощью мобильного приложения "Московский транспорт" сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов. Речь идет об операторах, работающих в столице.

С июля 2022 года через это приложение аренду машины можно будет и оплатить.

По словам Ликсутова, на карте в приложении будут отображаться автомобили всех операторов каршеринга, появится возможность выбора и аренды машин.

Сейчас в Москве взять в краткосрочную аренду можно более 28 тысяч машин.