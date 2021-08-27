Собянин отметил вклад креативных индустрий в развитие Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москва готова поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, так как креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики столицы, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями этой индустрии.

Мэр отметил, что экономика города значительно меняется.

"Москва была промышленным городом на 80%. А сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна. Сейчас вы ничего не продадите, если не будет красивой упаковки, подачи, вы не сможете никакую услугу продать на конкурентном рынке без интересной подачи", - сказал он.

Комментируя предложения по развитию в городе креативных пространств и креативных кластеров, которое высказала основатель фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, Собянин отметил, что у города очень много промышленных и заброшенных территорий, где "наверное, что-то можно придумать интересное для горожан, креативное", отметив, что инициатива должна исходить от отрасли.

"У нас город очень динамичный, эти процессы должны протекать быстро - от идеи до реализации должны проходить не десятилетия, а месяцы или годы. И во многом это будет зависеть от вашей инициативы и ваших коллег, которые в этих отраслях работают. Но мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в программу реконструкций территорий, и мы должны спланировать, где будет жилье, где будет промышленность, где будет креативные кластеры и то, что необходимо горожанам. Но мы должны видеть вашу идею, мы навязать ее не можем, это должна быть ваша инициатива", - сказал мэр.

Глава Роскино Евгения Маркова на этой встрече сказала, что за последние три года индустрия кино и анимации, в том числе с поддержкой властей Москвы, добилась больших результатов. В том числе, поддержка Москвы оказала большой вклад в продвижение российского кино на мировой рынок. Она одновременно выразила надежду, что Москва станет знаковой площадкой для проведения съемок.

Собянин ответил, что мэрия готова поддерживать киноиндустрию и съемки в городе.

"Мы много обсуждали эти проекты и поддержку такого рода с режиссёрами, продюсерами, но, если Роскино и Минкультуры запустит эту систему, мы готовы вас поддержать на треть", - сказал он.

Мэр напомнил, что в Москве уже два года работает система грантовой поддержки кинокомпаний, которые в своих картинах показывают образ Москвы.

Также Собянин отметил важность отрасли дизайна для города. "Дизайнеры участвуют в оформлении города, его благоустройства, создают среду, в которой работают творческие люди, им хочется такой общественной среды открытой, интересной, разнообразной, удобной, и это, конечно, задача города, городских властей - создавать такую среду мирового уровня, чтобы мы гордились и нам было интересно в городе жить", - сказал мэр.

Мэр также отметил, что представители креативной индустрии составляют значительную часть горожан.